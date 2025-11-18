DAX23.334 -1,1%Est505.576 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

18.11.25 09:52 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Waller befürwortet Fed-Zinssenkung im Dezember

Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht sich für eine weitere Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im Dezember aus. Laut dem vorab verbreiteten Text einer Rede, die er in London halten wollte, warnte Waller, dass die jüngsten Einstellungsdaten des Privatsektors darauf hindeuteten, dass das Beschäftigungswachstum im September und Oktober schwach gewesen sei. Waller sagte, er sei aufgrund von Umfragen bei Verbrauchern und Unternehmen und seiner eigenen Kontakte zu großen Arbeitgebern überzeugt, dass sich der Arbeitsmarkt verschlechtert habe.

Trump kündigt Verkauf von F-35-Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien an

Die USA wollen F-35-Kampfflugzeuge an Saudi-Arabien verkaufen. US-Präsident Donald Trump verkündete diese Entscheidung einen Tag vor seinem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman im Weißen Haus. "Wir werden das tun. Wir werden F-35-Kampfflugzeuge verkaufen", sagte Trump vor Journalisten, ohne nähere Angaben zu dem Geschäft zu machen. Trumps Bereitschaft, die Tarnkappenjäger nach Riad zu liefern, ist ein klares Signal dafür, dass Mohammed bin Salman, der faktische Führer Saudi-Arabiens, in den Augen des Weißen Hauses trotz der Rolle des Königreichs bei der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 rehabilitiert ist.

Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland um 60% über Vorjahr

DOW JONES--Die Zahl der in Deutschland erteilten Wohnungsbaugenehmigungen ist im September stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde der Bau von 24.400 Wohnungen genehmigt. Das waren 59,8 Prozent beziehungsweise 9.100 mehr als im September 2024. Destatis erklärte den starken Anstieg unter anderem damit, dass im September 2024 mit 15.300 genehmigten Wohnungen der niedrigste Monatswert seit Januar 2012 verzeichnet worden sei.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 03:53 ET (08:53 GMT)