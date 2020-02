Die Star-Aktien des S&P 500 des letzten Jahres und Jahrzehnts

• Apple und Microsoft im Höhenflug• Dominieren den S&P 500 mit 15 Prozent• Beiträge zum S&P 500 in den letzten zehn Jahren ausgebaut

Langfristig denkende Anleger werden oft mit Kursgewinnen für ihre Geduld belohnt. Ein Grund zurückzuschauen, welche Aktien des S&P 500 in den vergangenen Jahren am besten performten und am meisten zu den Gewinnen des Index beitrugen.

Apple und Microsoft trugen zusammen 15 Prozent zu Gewinnen des S&P 500 bei

Die klaren Gewinner im vergangenen Jahr sind zwei Tech-Firmen: Apple und Microsoft. Denn sie führen die Spitze der ertragreichsten Aktien im S&P 500 deutlich an. So war der iKonzern aus Cupertino 2019 für 8,2 Prozent der Gewinne des S&P 500 verantwortlich, die Microsoft-Aktie heimste 6,6 Prozent der S&P-500-Erträge für sich ein.

Damit dominieren Apple und Microsoft den S&P 500 deutlich: Mit zusammen fast 15 Prozent Anteil an den Gewinnen heimsen sie mehr ein, als die acht darauffolgenden Star-Aktien zusammen, wie CNBC ermittelte. Auf Apple und Microsoft als Anführer des S&P 500 folgen übrigens Facebook, die Google-Mutter Alphabet, Amazon und JPMorgan Chase.

Apple mehr als 80 Prozent, Microsoft über 50 Prozent zugelegt

Im vergangenen Jahr zündeten sowohl der iPhone-Hersteller als auch das Technologieunternehmen ein wahres Kursfeuerwerk und trieben die Zuwächse des S&P 500 mit. Apple konnte seinen Aktienkurs im vergangenen Jahr um mehr als 80 Prozent in die Höhe treiben. Und auch Microsofts Kurszuwachs kann sich mit über 50 Prozent ordentlich sehen lassen. Beide Werte haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar.

Allgemein war 2019 für den S&P 500 und die in ihm enthaltenen Aktien ein gutes Jahr: Mit einem Plus von 28 Prozent war das vergangene Jahr das beste Jahr seit 2013. Trotz allerlei politischen Spannungen und allem voran dem Handelskrieg zwischen den USA und China schienen die Anleger in Stimmung zu sein, zuzugreifen.

Dominanz über die letzten zehn Jahre

MarketWatch hat den Blick noch weiter zurückgeworfen und betrachtet, welche Aktien den Kurs des S&P 500 im vergangenen Jahrzehnt am meisten angetrieben haben. Auch hier liegen die beiden Stars vorne. So hat Apple in den vergangenen zehn Jahren 5,8 Prozent und Microsoft 2,7 Prozent zu den Gewinnen des S&P 500 beigetragen. Der Blick zeigt auch, wie die beiden Unternehmen ihre Dominanz bis zum letzten Jahr deutlich ausbauen konnten.

