Trotz kurzfristiger Turbulenzen: Mizuho-Analyst sieht in der Tesla-Aktie großes Aufwärtspotenzial

• Lockdown in Shanghai und Lieferkettenprobleme• Hochfahren der Produktion in Grünheide• Rationalisierung im Fertigungsprozess und Batterieumstellung wirken

Die Normalität in Shanghai nach dem letzten Lockdown könnte sich laut jüngsten Medienberichten über Massentests zwar als trügerisch erweisen, nach dem 65 Tage-Lockdown wurden die Produktionen jedoch erstmal wieder hochgefahren.

Der Mizuho-Analyst Vijay Rakesh erwartet laut Yahoo Finance, dass Logistik-Engpässe in Teslas Gigafactory in Shanghai das 2. Quartal noch belasten werden, da die beiden Standorte in Shanghai und Fremont rund 1,4 Millionen der 1,5 Millionen Teslas produzieren. Dies könne sich jedoch im 4. Quartal ändern und eine Stabilisierung der Lieferketten sowie das Hochfahren der Gigafactory in Grünheide könnte dann zu einem deutlichen Aufschwung führen.

Umstellung im Bereich der Batterien und im Fertigungsprozess

Neben den Standorten und den Lieferketten sieht Vijay Rakesh Tesla vor allem im Bereich der Batterien auf einem guten Weg: Rund die Hälfte aller Tesla-Fahrzeuge (Grünheide und Austin) seien nun kostensenkend mit einer LFP-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat) ausgestattet, ein zusätzliches Mittel, die rasant gestiegenen Nickelpreise für NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Kobalt) teilweise zu umgehen.

Die "Rationalisierung" im Fertigungsprozess mache gute Fortschritte und die Batterieumstellung könne mit der Kostensenkung die Rentabilität verbessern, so der Experte weiter. Im Bereich des Autonomen Fahrens sieht der Analyst die KI von Tesla mit einer umfangreichen Bilddatenbank gut ausgestattet. Rakesh rechnet bei Robotaxis aufgrund der massiven Senkung der Betriebskosten mit zu erwartenden Gewinnen von 0,80 US-Dollar pro Meile.

Insgesamt stuft der Mizuho-Analyst die Tesla-Papiere mit "Buy" und einem 12-Monats-Kursziel von 1.300 US-Dollar ein, was einem Kursanstieg von 76 Prozent entsprechen würde. Der Top-100-Analyst aus dem Technologiesektor verfügt laut TipRanks über eine durchschnittliche Rendite von über 23 Prozent und eine Erfolgsquote von rund 62 Prozent.

Weitere Analysteneinschätzungen

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie liegt bei 868,33 US-Dollar, was einem möglichen Kursanstieg um über 20 Prozent entspricht.

Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 1.100 US-Dollar gesenkt. Kurzfristig sei man optimistisch für Tesla, da geringe Erwartungen an die Auslieferung im 2. Quartal ein Überraschungspotenzial für die Profitabilität bieten würden.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla ebenfalls angehoben, von 325 auf 370 US-Dollar. Die Einstufung durch das Bankhaus bleibt jedoch auf "Underweight", da das Ergebnis im 2. Quartal wegen des Lockdowns in Shanghai tiefer eingeschätzt und unter den Erwartungen zurückbleiben werde.

Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla Anfang Juni ebenfalls auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel bei 1.100 US-Dollar belassen. Die operativen Aussichten für die Tesla-Aktie seien, dank Auftragslage und Margendynamik "besser als je zuvor".

Der Elektrobauer hat jüngst mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat nach der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung einem erneuten Aktiensplit von Tesla im Verhältnis von 1:3 zustimmen werde. Dies könnte die Anteilsscheine für Kleinanleger attraktiver machen und den Kurs beeinflussen.

