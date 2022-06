Aktie in diesem Artikel Tesla 685,70 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 325 auf 370 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Brian Johnson rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie bei dem Elektroautobauer mit einem zweiten Quartal, das wahrscheinlich unter den Erwartungen liegen werde. Lockdowns im Werk in Shanghai hätten sich auf die Produktion ausgewirkt./tih/ck