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Barclays Capital

Tesla Equal Weight

11:26 Uhr
Tesla Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 364,20		 Abst. Kursziel*:
-1,15%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 365,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 361,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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