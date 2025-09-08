Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend schwächer
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 509,38 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 509,38 USD. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 505,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 514,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 112.748 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 04.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 539,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 39,33 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 28.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
