Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagabend in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 567,80 USD zu.

Um 20:04 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 567,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 569,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 566,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 53.724 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 572,11 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,76 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,46 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

