Ulta Beauty im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag im Minus

10.09.25 16:11 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 511,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
437,20 EUR -2,30 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 511,30 USD ab. Bei 508,73 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 509,63 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 11.282 Aktien.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 539,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 5,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Abschläge von 39,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

