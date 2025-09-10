DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,26 +2,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
So bewegt sich Ulta Beauty

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend gesucht

11.09.25 20:24 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 520,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
438,90 EUR 1,70 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 520,67 USD. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 522,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 517,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56.774 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 539,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,65 Prozent.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

