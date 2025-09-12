Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 517,60 USD.

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 517,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 517,60 USD. Bei 517,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10.744 Ulta Beauty-Aktien.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 539,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 4,13 Prozent zulegen. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

