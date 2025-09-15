Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 519,18 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 519,18 USD. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 519,18 USD ab. Bei 521,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.734 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 539,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 3,68 Prozent niedriger. Am 14.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 309,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,48 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,55 Mrd. USD eingefahren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,37 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
