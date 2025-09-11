Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Abend auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 518,85 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 518,85 USD. Die Ulta Beauty-Aktie gab in der Spitze bis auf 511,96 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 521,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 57.094 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 539,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,44 Prozent.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,37 USD je Aktie.

