Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty macht am Donnerstagabend Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 534,95 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 20:02 Uhr 1,2 Prozent. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 538,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 532,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 56.297 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 539,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 42,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen