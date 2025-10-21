Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 520,31 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 520,31 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 517,97 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 521,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.077 Ulta Beauty-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
