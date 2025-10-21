DAX24.347 +0,4%Est505.690 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.940 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Blick auf Aktienkurs

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Dienstagnachmittag

21.10.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 520,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
449,90 EUR -7,10 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 520,31 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 517,97 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 521,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.077 Ulta Beauty-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

mehr Analysen