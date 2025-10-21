Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 526,89 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 526,89 USD zu. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 529,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 521,16 USD. Bisher wurden heute 50.552 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 70,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,47 USD fest.

