Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty steigt am Abend stark

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,0 Prozent auf 521,28 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 20:02 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 521,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 525,19 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 500,92 USD. Bisher wurden heute 63.736 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 572,11 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 9,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Mit Abgaben von 40,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 5,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

