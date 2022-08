HelloFresh-Aktie springt an: HelloFresh profitiert im zweiten Quartal vom US-Geschäft

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 33,00 EUR

Sowohl die Zahl der Bestellungen als auch die georderten Mahlzeiten stiegen verglichen mit den restlichen Märkten, die im Segment International gebündelt sind, deutlich stärker. Die Zahl der aktiven Kunden lag in beiden Bereichen bei jeweils rund 4 Millionen, wie der DAX -Konzern am Montag in Berlin mitteilte. Als aktive Kunden zählt der Konzern Menschen, die innerhalb der vergangenen drei Monate ab Ende des entsprechenden Quartals mindestens eine Box erhalten haben. Dazu zählen neben regulären Bestellungen auch Neu- und Testkunden.

Der Konzernumsatz der Monate April bis Juni stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum um rund ein Viertel auf knapp zwei Milliarden Euro. In der Essenslieferbranche haben auch andere Unternehmen wie Delivery Hero oder Just Eat Takeaway mit der gedämpften Konsumlaune zu kämpfen.

Mit Blick auf die hohe Inflation reichte HelloFresh die höheren Kosten nach eigenen Angaben nicht komplett an die Kunden weiter. Entsprechend ging der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 7,5 Prozent auf 145,9 Millionen Euro zurück. Branchenexperten hatten aber mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet. Die dazu gehörende Marge reduzierte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Damit bestätigte das Unternehmen seine vorläufige Zahl zum Quartalsumsatz und konkretisierte die bereits bekannte Spanne für den operativen Quartalsgewinn von 140 bis 150 Millionen Euro.

HelloFresh-Aktie stark - Telco nach Zahlen im Blick

Die Anleger greifen am Montag nach endgültigen Quartalszahlen von HelloFresh zu. Im XETRA-Handel steigen die Papiere zeitweise um 5,3 Prozent auf 31,61 Euro, auch wenn in den endgültigen Zahlen in ersten Reaktionen keine großen Überraschungen mehr entdeckt wurden. In den Details sahen Experten aber Licht und Schatten. Ihnen zufolge liegt der Fokus der Anleger nun auf einer in Kürze anberaumten Telefonkonferenz.

Im Rahmen der Konferenz erhofft sich Experte Marcus Diebel von der Bank JPMorgan neue Aussagen zur aktuellen geschäftlichen Entwicklung des Kochboxenlieferanten. Er äußerte sich zudem in einer Branchenstudie grundsätzlich positiver zu Internetwerten. Für diese hätten sich die Perspektiven nach dem Kursrutsch der letzten Monate verbessert.

Sein Kollege Sebastian Patulea von Jefferies ging etwas ins Detail mit dem Hinweis, der Schwerpunkt liege neben dem Umsatztrend auf Aussagen zur regionalen Entwicklung, möglichen Lieferketten-Einschränkungen, Investitions-Schwerpunkten und Marketingrenditen.

Letztere sieht Analyst William Woods von Bernstein Research weniger erfreulich: Obwohl mehr Geld für Werbung ausgegeben wurde, habe die Zahl der aktiven Kunden zuletzt stagniert.

