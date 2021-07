Apple, Amazon, Tesla & Co.: So viel Umsatz machen die Tech-Giganten im Schnitt pro Minute

• 373.606 US-Dollar sind viel - aber in Q4 2020 war die Zahl noch größer• Amazon macht in Q1 2021 pro Minute den größten Umsatz• Netflix bildet in Q1 das Schlusslicht - und hat dennoch eine Marktkapitalisierung von immerhin 227,4 Milliarden US-Dollar

Es ist kein Geheimnis, dass die großen Tech-Firmen aus den USA hohe Umsatzzahlen verzeichnen: So erreichten die Konzerne Amazon und Apple im vierten Quartal (Q4) 2020 beide erstmals Umsätze in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar, Facebooks Nettogewinn betrug in Q1 des Steuerjahrs 2021 9,5 Milliarden US-Dollar und Alphabets Umsätze haben sich im Vorjahresvergleich um 34 Prozent auf rund 55,3 Milliarden US-Dollar erhöht - doch was bedeutet das eigentlich genau? Diese Dimensionen sind so hoch, dass man sie sich kaum vorstellen kann.

373.606 US-Dollar Umsatz machen sieben große Tech-Firmen durchschnittlich pro Minute

Deswegen hat der Nachrichtensender CNBC die Umsatzzahlen von sieben der größten Tech-Firmen aus Q1 2021 auf minütliche Umsätze heruntergerechnet. Berücksichtigt wurden die Firmen Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix und Tesla, das entsprechende Quartal hatte genau 90 Tage und damit 129.600 Minuten - der Gesamtwert dieser Firmen lag bei 3,4 Billionen US-Dollar und war damit im Vorjahresvergleich erheblich gestiegen. Im Schnitt nahmen Amazon, Apple & Co. in Q1 2021 jede Minute 373.606 US-Dollar ein. Tatsächlich ist dies allerdings ein Rückgang im Vergleich zum vierten Quartal 2020: Für diesen Zeitraum hatte die Plattform visualcapitalist im März Daten veröffentlicht, denen zufolge der durchschnittliche Umsatz Ende vergangenen Jahres bei 416,768 US-Dollar pro Minute lag. Zum Vergleich: Angestellte verdienen bei einem Monatseinkommen von immerhin ganzen 5.000 Euro gerade einmal 12 Cent pro Minute.

Amazon, Apple und Alphabet nehmen minütlich am meisten ein und heben den Durchschnittswert deutlich an

Bei den 373.606 US-Dollar pro Minute im ersten Quartal 2021 handelt es sich um einen Durchschnittswert - der von den Firmen Amazon und Apple deutlich nach oben gezogen wird: Jeff Bezos’ Amazon macht seit Jahresende Rekordumsätze, in Q1 dieses Jahres lag der Umsatz bei insgesamt 108,5 Milliarden Euro und damit 837.330 US-Dollar pro Minute. Dies schlägt sich übrigens auch auf Bezos’ persönliches Vermögen aus, welches seit neuestem bei über 200 Milliarden US-Dollar liegt. Seine Firma hat einen Marktkapitalisierungswert von 1,767 Billionen US-Dollar und nahm im vierten Quartal 2020 rund 956.000 US-Dollar pro Minute ein, dieser Wert ist also leicht gesunken. Apple machte in Q1 2021 691.235 US-Dollar Umsatz pro Minute - dieser Wert lag zuvor bei rund 848.000 US-Dollar und ist damit recht stark gesunken. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Netto-Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 50 Prozent auf ganze 23,6 Milliarden US-Dollar steigern und steht damit eindeutig nicht vor dem Bankrott. Am drittmeisten verdient mit 426.806 US-Dollar der Google-Mutterkonzern Alphabet pro Minute - in Q4 2020 waren es rund 433.000 US-Dollar gewesen. Ungefähr 81 Prozent der Einnahmen des Konzerns mit einer Marktkapitalisierung von 1,695 Billionen US-Dollar werden über die in Google geschalteten Werbeanzeigen generiert.

Tesla und Netflix bilden das Schlusslicht - Tesla-CEO Elon Musk ist trotzdem einer der reichsten Männer der Welt

Es folgen auf den Plätzen vier und fünf die Unternehmen Microsoft (321.806 US-Dollar pro Minute) und Facebook (201.937 US-Dollar pro Minute), wobei sich Facebooks Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9,5 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt hat. In der Pressemitteilung zu den Einnahmen in Q1 2021 wird Mark Zuckerberg zitiert, der davon spricht, das Unternehmen noch weiter voran zu bringen - und als logische Schlussfolgerung auch die Umsatzzahlen weiter zu erhöhen.

Tesla (80.162 US-Dollar pro Minute) und Netflix (55.270 US-Dollar pro Minute) ziehen den Durchschnittswert von 373.606 US-Dollar mit ihren Umsatzzahlen deutlich herunter - und das, obwohl Tesla-CEO Elon Musk es als größter Anteilseigner seines Konzerns mithilfe dieser Umsätze innerhalb von nur einem Jahr auf der Forbes-Liste von Platz 31 unter die Top 3 geschafft hat. Netflix konnte 2020 höhere Umsätze erreichen, mittlerweile sind die Rekordzahlen des Streamingdienstes wieder etwas gesunken, sodass der Marktkapitalisierungswert des Unternehmens nunmehr bei vergleichsweise wenigen 227,4 Milliarden US-Dollar liegt.

