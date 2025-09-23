DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.666 -2,6%Euro1,1801 +0,5%Öl66,61 -0,1%Gold3.747 +1,7%
UN-Generalsekretär: Palästinenser haben ein Recht auf einen Staat

22.09.25 22:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres begrüßt die Anerkennung des Staates Palästina durch eine Reihe von Staaten. "Um es klar zu sagen: Die Eigenstaatlichkeit ist für die Palästinenser ein Recht, keine Belohnung", sagte der Portugiese bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Konferenz zu einer Zweistaatenlösung für den Nahen Osten in New York.

"Ich begrüße die Maßnahmen, die viele Mitgliedstaaten ergreifen, um Unterstützung für die Zweistaatenlösung zu gewinnen - einschließlich der Zusagen zur Anerkennung des Staates Palästina", sagte Guterres weiter. Er betonte dabei, dass die Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober 2023 durch nichts zu rechtfertigen seien.

Zudem kritisierte der UN-Chef indirekt die US-Regierung, die Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und seiner Delegation die Visa verweigert hatte: "Ich möchte auch der palästinensischen Delegation meinen Dank aussprechen und erneut meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass ihr die Möglichkeit einer umfassenden Vertretung verwehrt wurde", sagte Guterres./scb/DP/men