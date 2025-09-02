Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour macht am Abend Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,07 USD.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 5,07 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 5,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,02 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.037.547 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 134,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 5,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,50 USD angegeben.

Am 08.08.2025 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

