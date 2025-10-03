DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,52 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

03.10.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 5,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,32 EUR -0,00 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 5,04 USD. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 5,04 USD. Bei 5,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 721.692 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 135,81 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,50 USD aus.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,056 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

