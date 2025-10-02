Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Under Armour zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,08 USD zu.

Das Papier von Under Armour konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 5,08 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 5,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,07 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 705.983 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 57,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD. Abschläge von 6,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,056 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

