Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,14 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,07 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.596 Stück gehandelt.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 131,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 4,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 8,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,056 USD je Aktie.

