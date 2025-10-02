DAX24.437 +1,3%Est505.650 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.766 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Aktie im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Nachmittag an Boden

02.10.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Aktien
Under Armour Inc.
4,36 EUR 0,04 EUR 0,97%
Um 15:52 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,14 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,07 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.596 Stück gehandelt.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 131,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 4,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 8,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,056 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
