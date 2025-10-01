Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,02 USD. Bei 5,09 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,03 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.158 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 57,76 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD ab. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 6,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,056 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen