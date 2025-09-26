Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Under Armour

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Bei der Under Armour-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 5,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Under Armour-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 5,00 USD. Bei 5,05 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,97 USD. Bei 5,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 201.315 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Bei 4,73 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,41 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,056 USD fest.

