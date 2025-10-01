Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 5,01 USD.

Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 20:06 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,11 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,03 USD. Bisher wurden heute 1.125.897 Under Armour-Aktien gehandelt.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,23 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 6,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,056 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

