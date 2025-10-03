Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,06 USD abwärts.

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 5,06 USD. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 5,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,10 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 109.661 Under Armour-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 57,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 4,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,056 USD je Aktie belaufen.

