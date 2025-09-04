DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour macht am Freitagnachmittag Boden gut

05.09.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,28 USD.

Das Papier von Under Armour legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 5,28 USD. Bei 5,28 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.972 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 55,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,068 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

