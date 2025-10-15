DAX24.206 -0,1%Est505.610 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.773 +1,1%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1637 +0,2%Öl62,02 -0,4%Gold4.202 +1,4%
So entwickelt sich Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

15.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,91 USD.

Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Bei 4,93 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.811 Under Armour-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 58,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,72 USD ab. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 3,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,055 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

