Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 4,83 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 20:07 Uhr 2,1 Prozent. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,88 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,74 USD. Zuletzt wurden via New York 802.370 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,36 Prozent niedriger. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,72 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 USD je Under Armour-Aktie an.
Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 06.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,055 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren
Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.01.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen