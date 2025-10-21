Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Abend fester

So bewegt sich Under Armour

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 4,83 USD.

Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere um 20:07 Uhr 2,1 Prozent. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,88 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,74 USD. Zuletzt wurden via New York 802.370 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,36 Prozent niedriger. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,72 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 USD je Under Armour-Aktie an.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,055 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren