Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Under Armour legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 5,09 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,09 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 5,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 5,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 280.608 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 57,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

