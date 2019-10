Mit diesem Produkt überrascht Apple

• Apple erweitert Produktportfolio• Smarter Helm "Lumos Matrix"• Mehr Sicherheit durch 1000-Lumen-Display

Der smarte Fahrradhelm "Lumos Matrix"

Wegen bekannten Produkten wie dem iPhone, dem Mac, den Air Pods oder der Apple Watch dürfte Apple weltweit vielen Menschen ein Begriff sein. Weniger bekannt dürfte sein, dass der iKonzern in Zusammenarbeit mit dem Startup Lumos auch innovative Fahrradhelme zu seinem Portfolio zählt. Hiervon ist seit kurzem ein neues Modell im App-Store verfügbar: Der Apple Fahrradhelm "Lumos Matrix".

Blinksignale über App, Gesten oder Fernbedienung

Beim Konzept des Helms setzt Apple ganz auf die Sicherheit des Fahrers. Der Unterschied zu herkömmlichen Fahrradhelmen besteht darin, dass ein rückseitig angebrachtes RGB-Matrix-Display den Nutzer gerade bei Dunkelheit besonders sichtbar macht. Auf dem Display lassen sich verschiedene Muster individuell einstellen, integrierte Lichter warnen andere Verkehrsteilnehmer, wenn der Nutzer beispielsweise bremst. Aber auch das Blinken wird durch das Display möglich. Dabei gibt es für das Einschalten des Abbiegesignals mehrere Möglichkeiten. Zum einen gehört zu dem Helm eine kabellose Fernbedienung, die am Fahrradlenker befestigt wird. Mit jeweils einem Knopf für Links und Rechts wird der entsprechende Pfeil auf dem Helmdisplay aktiviert. Daneben ist es allerdings auch möglich, den Blinker des Kopfschutzes mithilfe einer App zu aktivieren. Besitzer einer Apple Watch können diese nutzen, um durch verschiedene Gesten den Blinker zu setzen und auch wieder abzuschalten.

Wiederaufladbare Leuchtkraft

Die Strahlkraft des Displays wird durch bis zu 1000 Lumen gewährleistet bei einer Batterielaufzeit von vier bis zehn Stunden, wie Apple informiert. Ist der Akku erschöpft, kann er mithilfe des mitgelieferten Ladekabels innerhalb von fünf Stunden wieder aufgeladen werden. Darüber hinaus verfügt der smarte Helm über einen USB-Anschluss und ist Bluetooth-kompatibel.

Weitere Details

Der Helm ist zudem nicht nur für Fahrradfahrer gedacht, wie App in der Produktbeschreibung erklärt. Auch für Skateboardfahrer oder Besitzer von (E-)Scootern ist eine Anwendung geeignet. Günstig kommt der Kopfschutz jedoch nicht daher: 279,95 Euro kostet das Modell im deutschen Apple Store. Dabei sind die Farben weiß und schwarz verfügbar. Ein Gewicht von 580g kommt auch etwas schwerer daher als ein herkömmlicher Fahrradhelm.

Die günstigere Variante

Soll es ein günstigeres Modell sein, bietet Apple im Store auch einen "Smart Bike Helmet" an, der ganze 100 Euro weniger kostet. Jedoch verfügt dieser nicht über einen Display, sondern ist lediglich mit 10 weißen LEDs an der Vorderseite, 38 roten LEDs an der Rückseite sowie 11 gelben LEDs ausgestattet. Die Bedienung der Blinker funktioniert hier genau wie bei dem Lumos Matrix.

