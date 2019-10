Warum es jetzt ein Microsoft-Produkt im Apple Store gibt

• Apple will im Gaming-Markt Fuß fassen• Xbox-Controller von Microsoft im Apple Shop zu finden• Win-Win für beide Seiten

Apples Bestreben, sich von seinem Hardwaregeschäft unabhängiger zu machen, hat nun dazu geführt, dass Hardware des alten Apple-Rivalen verkauft wird. Denn der iKonzern hat nun auch Xbox-Controller von Microsoft im Angebot.

Verkauft werden die Spielecontroller des Windows-Herstellers, der auch die Spielekonsole Xbox produziert, aus einem guten Grund: Apple will sich im Gaming-Geschäft einen Namen machen und hat Apple Arcade an den Start gebracht.

Der neue Spieleservice ist als Streaming-Dienst konzipiert, der Abonnenten Zugriff auf ausgewählte Spiele bietet. Das Besondere: Die Spiele kommen - anders als viele ihrer Pendants im App Store - ohne Werbeeinblendungen und sogenannte In-Game-Käufe aus und sind als Vollversionen komplett download- und spielbar. Der Dienst unterstützt neben dem PS4-Controller und anderen Drahtlos-Controllern auch den Xbox-Controller von Microsoft, weshalb Apple letzteren seit kurzem auch in seinem Online-Shop vertreibt. Der Dualshock-Controller von Sony hat hingegen noch nicht den Weg in den Apple Store gefunden.

Win-Win-Situation

Der Techriese Microsoft kann sich auf diesem Weg wohl über zusätzliche Umsätze freuen, während Apple die Ernsthaftigkeit seiner Ambitionen in der Gamer-Szene durch den Verkauf etablierter Gamer-Hardware eindrucksvoll unterstreicht.

Es ist nicht das erste Microsoft-Produkt, das von Apple angeboten wird, wohl aber das erste Hardware-Produkt des Konkurrenten. Seit Anfang des Jahres verkauft der iPhone-Hersteller in seinem Online-Shop auch das Office 365-Paket von Microsoft. "Wir freuen uns sehr, Microsoft Office 365 im komplett neuen Mac App Store in macOS Mojave anbieten zu können", hatte Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple, betont. "Apple und Microsoft haben zusammengearbeitet, um Mac-Anwendern von Anfang an eine großartige Produktivität mit Office zu bieten. Jetzt, mit Office 365 im Mac App Store, ist es einfacher denn je, die neueste und beste Version von Office 365 für Mac, iPad und iPhone zu erhalten."



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com, Iakov Filimonov / Shutterstock.com