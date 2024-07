Unicredit will Russland-Geschäft weiter zurückfahren

Von Adria Calatayud

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit will ihr Geschäft in Russland weiter zurückfahren. Die Bank wolle ihre lokalen Kredite in Russland im kommenden Jahr auf weniger als 1 Milliarde Euro reduzieren, sagte CEO Andrea Orcel in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal.

Die Unicredit habe ihr lokales Kreditengagement in dem Land bereits von 7,3 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022, als die russische Invasion in der Ukraine begann, auf derzeit 2,3 Milliarden Euro reduziert.

Die Bank plane außerdem, im nächsten Jahr ihre lokalen Einlagen in Russland um mehr als drei Viertel und ihre grenzüberschreitenden Zahlungen um mehr als zwei Drittel im nächsten Jahr zu verringern, so Orcel.

