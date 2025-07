JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die italienische Großbank habe beim operativen Gewinn erwartungsgemäß abgeschnitten und zeige weiter eine gute Profitabilität und Kapitalverwendung, schrieb Analystin Delphine Lee am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Fokus der Anleger werde aber auf der abgeblasenen Übernahme von Banco BPM liegen. Laut einer früheren Studie rechnet Lee auch nicht mit einer baldigen Übernahme der Commerzbank oder der griechischen Alpha Bank, weshalb die durchschnittlichen Markterwartungen an die Unicredit steigen dürften./rob/gl/stw

