Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 40,31 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 40,31 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,28 GBP nach. Mit einem Wert von 40,69 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 976.995 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,23 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,78 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 25.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.750,00 EUR im Vergleich zu 13.782,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,63 EUR je Aktie belaufen.

