Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Unilever 46,45 EUR

-1,01% Charts

News

Analysen

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,03 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 40,23 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,03 GBP aus. Bei 40,23 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.827 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,32 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,04 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 27.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.611,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.121,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Unilever die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Unilever-Aktie leichter: Unilever-CFO nimmt Ende Mai 2024 seinen Hut

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com