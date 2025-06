Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,38 GBP an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr bei 46,38 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 46,42 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,29 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 46,36 GBP. Zuletzt wechselten via London 87.266 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,54 Prozent Luft nach oben. Am 03.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,67 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,66 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell