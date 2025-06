Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Unilever im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 46,31 GBP.

Mit einem Kurs von 46,31 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,33 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,88 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 46,02 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.617 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,70 Prozent zulegen. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,67 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,66 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell