Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever stabilisiert sich am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 45,17 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,17 GBP an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,24 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 44,93 GBP ein. Bei 44,94 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 558.231 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,35 GBP markierte der Titel am 18.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 0,40 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,52 Prozent.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,61 GBP aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

