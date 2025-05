Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,90 GBP ab.

Die Unilever-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 46,90 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,83 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,39 GBP. Zuletzt wechselten via London 673.982 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,16 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,11 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

