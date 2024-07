Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,92 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,92 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,94 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,86 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 42.991 Stück.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 45,35 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 18,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,71 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,61 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10,80 Mrd. EUR gegenüber 10,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

