Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 48,66 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,66 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 48,86 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 48,53 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 373.908 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

