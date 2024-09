Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 48,47 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 48,47 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,36 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,39 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 59.585 Stück.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 24,07 Prozent sinken.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,34 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

