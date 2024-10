Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Freitagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 47,63 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 47,63 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 47,49 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 47,87 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 336.820 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Gewinne von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,46 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester

Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Unilever-Aktie sehr stark: Unilever wächst kräftig und bestätigt Ausblick