Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 43,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 39,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,98 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent auf 13.782,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.102,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Unilever am 26.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 20.07.2023.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

