Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 47,32 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 47,32 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 47,32 GBP. Bei 47,41 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 158.149 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 47,51 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 28,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 46,51 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

