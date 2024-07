Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,28 GBP ab.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,28 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 47,28 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,28 GBP. Zuletzt wechselten 57.184 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,79 GBP erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,16 Prozent.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,51 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen