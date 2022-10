Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag kaum verändert

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,77 EUR. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,99 EUR an. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.680 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,47 EUR. Gewinne von 5,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,50 GBP.

Unilever ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,46 Prozent auf 15.800,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.451,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie unentschlossen: Unilever mit starkem dritten Quartal - Umsatzprognose erhöht

Unilever-Aktie legt zu: Vorstandschef Jope will Ende 2023 ausscheiden

Mehr als nur Pepsi Cola: Diese Marken gehören zu Pepsi

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock