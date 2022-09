Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,20 EUR

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 3,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 3,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.405.963 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 92,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,55 EUR fiel das Papier am 21.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 19,79 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 03.05.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.159,00 EUR umgesetzt.

Uniper wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -0,150 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

